МИД Канады допустил введение санкций против Азербайджана
Глава МИД Канады Мелани Жоли допустила введение ограничительных мер против Азербайджана на фоне ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом пишет газета «Голос Армении».
По данным газеты, во время заседания парламента депутаты обратились к главе МИД с просьбой ввести санкции против Баку.
«Мы склонны рассматривать вопрос санкций с рядом других государств, чтобы оказать максимальное давление на эту страну. Словом, все обсуждается», — пояснила Жоли.
Дипломат отметила, что введение санкций является эффективным международным механизмом.
Глава МИД уточнила, что Оттава продолжает призывать власти Азербайджана прекратить боевые действия, требует обеспечить свободу передвижения гуманитарных грузов.
Все стороны, подписавшие соглашение о прекращении огня 2020 года, должны соблюдать свои обязательства, подчеркнула Жоли.