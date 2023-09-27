МИД Канады допустил введение санкций против Азербайджана

Глава МИД Канады Мелани Жоли допустила введение ограничительных мер против Азербайджана на фоне ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом пишет газета «Голос Армении».

По данным газеты, во время заседания парламента депутаты обратились к главе МИД с просьбой ввести санкции против Баку.

«Мы склонны рассматривать вопрос санкций с рядом других государств, чтобы оказать максимальное давление на эту страну. Словом, все обсуждается», — пояснила Жоли.

Дипломат отметила, что введение санкций является эффективным международным механизмом.

Глава МИД уточнила, что Оттава продолжает призывать власти Азербайджана прекратить боевые действия, требует обеспечить свободу передвижения гуманитарных грузов.