Байдена призвали лично вмешаться в ситуацию с шатдауном

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что президент страны Джо Байдены должен лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия Палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун», — заявил он.

Шатдаун — вынужденная приостановка работы правительства, которая стала возможной из-за за отсутствия соглашения о временном бюджете США. Чтобы избежать шатдауна, конгресс страны должен принять решение о бюджете страны до конца текущего финансового года, который истекает уже 1 октября.