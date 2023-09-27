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Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского солдата

Пхеньян вернул Соединенным Штатам рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего летом на территорию КНДР. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник.

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского солдата
© РИА Новости

Источник отметил, что рядовой уже находится в руках США.

Собеседник агентства не предоставил никакой дополнительной информации, не рассказал, в частности, какая судьба ждет перебежчика после возвращения домой.

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Центральное телеграфное агентство Кореи, в свою очередь, сообщило, что Пхеньян провел расследование обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского солдата.

По итогам расследования было принято решение об его экстрадиции на территорию Китая, с последующей передачей представителям США.

Напомним, что 18 июля 2023 года Кинг во время обзорной экскурсии без разрешения перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

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