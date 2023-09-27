Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского солдата

Пхеньян вернул Соединенным Штатам рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего летом на территорию КНДР. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник.

Источник отметил, что рядовой уже находится в руках США.

Собеседник агентства не предоставил никакой дополнительной информации, не рассказал, в частности, какая судьба ждет перебежчика после возвращения домой.

Центральное телеграфное агентство Кореи, в свою очередь, сообщило, что Пхеньян провел расследование обстоятельств незаконного проникновения на свою территорию американского солдата.

По итогам расследования было принято решение об его экстрадиции на территорию Китая, с последующей передачей представителям США.