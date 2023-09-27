МИД Австрии выступил за участие Москвы и Минска в министерских встречах ОБСЕ
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил за участие России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ.
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции в Вене.
Шалленберг напомнил, что в ОБСЕ входят 57 стран.
«И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Financial Times заявили, что ОБСЕ переживает крупнейший кризис в своей истории.