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МИД Австрии выступил за участие Москвы и Минска в министерских встречах ОБСЕ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил за участие России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ.

МИД Австрии выступил за участие Москвы и Минска в министерских встречах ОБСЕ
© globallookpress.com

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции в Вене.

Шалленберг напомнил, что в ОБСЕ входят 57 стран.

«И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Financial Times заявили, что ОБСЕ переживает крупнейший кризис в своей истории.