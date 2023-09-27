Киев назвал условие отзыва исков в ВТО против трех стран ЕС
Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев согласен отозвать иски против стран Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО), если будут сняты ограничения на экспорт зерна.
«Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет. <...> Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним», — рассказал он.
Качка также добавил, что Украина считает важным запустить механизм для согласования экспорта зерна.
«Иски в ВТО, как мы видим по реакции партнеров, были вполне правильным шагом. Потому что он очертил природу нашего возмущения», — добавил он.
18 сентября Украины подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинской продукции.