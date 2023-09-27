Сенатор Менендес прибыл в суд по делу о взяточничестве и коррупции

Сенатор Роберт "Боб" Менендес вместе со своей женой Надин прибыл в суд Манхэттена на предварительные слушания по делу о взяточничестве и коррупции.

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69-летнего Менендеса, главу ключевого сенатского комитета по международным делам, обвиняют в использовании своего влиятельного положения для продвижения интересов Египта и оказания услуг бизнесменам штата Нью-Джерси в обмен на наличные и более 150 тысяч долларов в золотых слитках. Его жене Надин, которая, по словам прокуроров, сыграла ключевую роль в получении конвертов с деньгами на сотни тысяч долларов, также будет предъявлено обвинение.

По меньшей мере 22 коллеги сенатора из 100 призвали 69-летнего выходца из семьи кубинских эмигрантов уйти в отставку, сообщает The New York Post. Это уже второе дело по коррупции в отношении Менендеса за последние шесть лет. Менендес, которому ранее в 2015 году было предъявлено обвинение во взяточничестве, отверг обвинения, придумав несколько изумивших вашингтонский истеблишмент версий.

В частности, он утверждал, что накопил огромные суммы денег, якобы потому что его родители были кубинцами, что вызвало ироничные комментарии в соцсетях, учитывая, что те бежали от революционного режима Кастро, оставив почти все свои сбережения на острове. Менендес также называет обвинения в его адрес "происками" политических противников, якобы недовольных тем, что ключевой пост в сенате занимает латиноамериканец. Сенатор настаивал на том, что он всего лишь "старомодный" кубинец, опасающийся, что правительство может конфисковать его имущество в любой момент. Наконец, он утверждает, что годами копил деньги, чтобы застраховаться от авторитарных репрессий, которые контролирует его Демократическая партия, а он является одним из ее самых высокопоставленных сенаторов.