Bild: ФРГ не будет блокировать реформу системы предоставления убежища в ЕС

Германия больше не будет блокировать масштабную реформу системы предоставления убежища в Евросоюзе. Как сообщила газета Bild, изначально кабмин ФРГ выступал против из-за позиции входящих в правящую коалицию "зеленых", теперь же в спор вмешался канцлер Олаф Шольц.

По сведениям издания, канцлер на заседании кабмина заявил своим министрам, что Германия не будет блокировать реформу. Это произошло за день до встречи глав МВД в Брюсселе. Без вмешательства Шольца ФРГ не стала бы одобрять поправки к этой реформе. Теперь Берлин отступит от изначальной позиции, которую продвигала в первую очередь глава МИД Анналена Бербок, отмечает Bild.

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Реформа подразумевает изменение регламента по размещению мигрантов в кризисных ситуациях. К примеру, предлагается увеличить срок размещения просителей убежища в условиях, аналогичных содержанию под стражей, а также расширить круг лиц, чьи запросы на получение статуса беженца будут рассматриваться в приграничных центрах. Противники реформы считают, что она существенно снизит стандарты пребывания соискателей убежища во временных центрах.

Как отмечало агентство DPA, сложившаяся ситуация особенно неблагоприятна в связи с приближением европейских выборов в июне 2024 года, поскольку реализация проектов, не согласованных к этому времени внутри блока, может быть отложена на длительный срок. В случае с реформой системы предоставления убежища такое развитие событий стало бы серьезным ударом, поскольку работа над проектом ведется уже несколько лет, уточняет агентство.