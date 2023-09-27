В Приднестровье призвали сохранить миротворческую миссию в регионе

Он напомнил, что миротворческую миссию на территории Приднестровья осуществляет РФ вместе с миротворцами республики. Красносельский назвал ее «очень важным механизмом Объединенного военного командования и Объединенной контрольной комиссии».

«Они ориентированы на работу посла России в том числе, и вы прикладываете немалые усилия, чтобы сохранить миротворческую миссию на берегах Днестра, а следовательно, сохранить мир», — добавил он.

Также Красносельский отметил, что наладил хорошее взаимодействие с Васнецовым, поскольку самой главной задачей является «мир», ради которого «и стоить жить и ни в коем случае не допустить в Приднестровье возникновения тех или иных проблем». Посол РФ в Молдавии его слова подтвердил, подчеркнув, что регулярно встречается с главой региона и стремиться прикладывать максимальные усилия, чтобы «содействовать сохранению мира» на данной территории.