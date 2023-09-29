Супруга Трампа пересмотрела брачный договор

Издание Page Six узнало о пересмотре супругой бывшего президента США Дональда Трампа Меланией условий брачного договора. По его данным, это связано с возможным возвращением ее мужа в Белый дом и его нынешних судебных тяжб.

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Page Six ссылается на осведомленные источники. По словам одного из собеседников журнала, за последний год Мелания и ее команда без афиширования вели переговоры о новом «послебрачном» соглашении между ней и Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что Мелания волнует вопрос сохранения и увеличения значительного имущества для их сына Бэррона.

Собеседник добавил, что до этого она уже как минимум дважды пересматривала договор. Новое соглашение затрагивает денежные средства и собственность.

Напомним, что ранее Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Сам бизнесмен утверждает, что не виновен, а происходящее является попыткой демократов помешать ему выиграть на предстоящих выборах президента США.