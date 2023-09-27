В Литве призвали Грузию синхронизировать свою позицию с ЕС
На пути в Европейский союз (ЕС) Грузии необходимо синхронизировать свои политические установки с политической линией ЕС. С таким призывом президент Литвы Гитанас Науседа выступил во время встречи с находящейся в Вильнюсе грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба главы прибалтийской республики.
Он также отметил, что в этом ключе важным является участие Грузии в санкциях Евросоюза против России, призвав Тбилиси к «последовательной поддержке санкционной политики сообщества».
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