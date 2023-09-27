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Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что, несмотря на принятые меры, рост цен на топливо в рознице продолжается, а потребителю нужен результат. Об этом пишет РИА Новости.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», - заявил Путин в ходе совещания с правительством.

В Баку назвали число погибших азербайджанских военнослужащих в Карабахе

Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 азербайджанских военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе. Как уточняется, еще 512 военных ранены, передает ТАСС.

Ведомство также указало на то, что 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 — МВД республики.

МИД Германии прокомментировал присутствие в парламенте Канады члена СС

Инцидент с присутствием в парламенте Канады нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), является неприемлемым, посол ФРГ не была заранее поставлена в известность. Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель МИД ФРГ.

"Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.

МИД РФ назвал причастные к атаке на Севастополь страны

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь реализовывали в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, у России нет ни малейшего сомнения, что удар 22 сентября планировали с использованием западных разведывательных средств, спутников и самолетов-разведчиков НАТО.

Задержан экс-госминистр непризнанной НКР Варданян

Бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабхской республики (НКР) Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана при попытке выехать в город Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Варданяна задержали во время прохождения моста Акари», — добавил собеседник агентства.

В постпредстве России объяснили отказ платить взнос в ОБСЕ

Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из «обвинителей» не учитывает причину этой ситуации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

По его словам, Москва не уплачивает взносов из-за отсутствия бюджета организации. Лукашевич напомнил, что до последнего времени Россия добросовестно выполняла свои финансовые обязательства в ОБСЕ.

Украина попросила у Запада оружие для атак на заводы в Иране

EPA/TACC

Украина обратилась к странам Группы семи (G7) с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Попова озвучила позицию по возвращению масочного режима

Оснований для введения в России масочного режима и других антиковидных ограничений в настоящее время нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", – цитирует ее ТАСС.

Задержан глава управления МЧС по Краснодарскому краю

Telegram-канал 112

Олега Волынкина подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Спецоперация прошла сегодня, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Binance уходит из России

Unsplash

Криптовалютная биржа Binance приняла решение уйти из России и продать российский бизнес компании CommEX, передает ТАСС. Соответствующее заявление также опубликовано на сайте блокчейн-системы.