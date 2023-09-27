МИД Германии назвал неприемлемым инцидент с присутствием в парламенте Канады члена СС
Инцидент с присутствием в парламенте Канады нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), является неприемлемым, посол ФРГ не была заранее поставлена в известность. Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель МИД ФРГ.
"Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.
"Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Могу сказать, что об истинной личности Гуньки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно", - отметил представитель МИД ФРГ.