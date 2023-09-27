МИД Армении намерен защищать задержанного Варданяна

МИД Армении намерен защищать бывшего госминистра Нагорного Карабаха Румена Варданяна после его ареста властями Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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До этого погранслужба Азербайджана опубликовала фото Варданяна после ареста и объяснила причины последнего.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.