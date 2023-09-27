На Украине назвали число обесточенных населенных пунктов

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что почти 400 населенных пунктов Украины остались без света, в том числе из-за боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба НЭК в Telegram -канале.

«Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов», — сказано в публикации.

Уточняется, что продолжаются плановые ремонтные работы на энергоблоках электростанций. Кроме того, есть небольшой импорт электроэнергии из Словакии, а также экспорт в Словакию и Молдавию. Согласно заявлению НЭК, есть повреждения в сетях энергоснабжающих компаний Днепропетровской и Харьковской областей, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.