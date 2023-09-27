Опросы предсказали победу «антиукраинской» партии в Словакии
Предвыборные опросы Ipsos и Focus показали, что партия Smer победит на выборах в Словакии с результатом в 18-20,6 процентов. Об этом сообщают Dennik и TVnoviny.sk.
В Ipsos прогнозируют, что Smer одержит победу с результатом в 20,6 процента, а ее ближайший конкурент, партия Progresivne Slovensko, наберет 19,8 процента. По оценке Focus, за Smer проголосуют 18 процентов избирателей, а за Progresivne Slovensko - 16,6 процента.
Dennik отмечает, что к концу избирательной кампании Progresivne Slovensko заметно набирает силу, и тенденции за три дня до выборов демонстрируют, что партия все еще может обогнать Smer.
Опросы показали, что шансы на место в парламенте есть у восьми партий, но ни одна из них не получит большинство, поэтому партиям будет необходимо объединяться в коалиции.
Досрочные выборы в стране пройдут 30 сентября.
С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк советских истребителей МиГ-29, а также подарила систему ПВО С-300.
При этом недавний опрос показал, что более половины словацких респондентов считают, что ответственность за украинский кризис несут Запад или Украина. Агентство Associated Press назвало лидера Smer, бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который проводит предвыборную кампанию «с четким пророссийским и антиамериканским посылом», фаворитом гонки за пост премьера.
Фицо пообещал, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы, если Smer станет частью правительства.
Фицо также выступает против санкций ЕС против России и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс.