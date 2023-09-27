Опросы предсказали победу «антиукраинской» партии в Словакии

Предвыборные опросы Ipsos и Focus показали, что партия Smer победит на выборах в Словакии с результатом в 18-20,6 процентов. Об этом сообщают Dennik и TVnoviny.sk.

В Ipsos прогнозируют, что Smer одержит победу с результатом в 20,6 процента, а ее ближайший конкурент, партия Progresivne Slovensko, наберет 19,8 процента. По оценке Focus, за Smer проголосуют 18 процентов избирателей, а за Progresivne Slovensko - 16,6 процента.

Dennik отмечает, что к концу избирательной кампании Progresivne Slovensko заметно набирает силу, и тенденции за три дня до выборов демонстрируют, что партия все еще может обогнать Smer.

Опросы показали, что шансы на место в парламенте есть у восьми партий, но ни одна из них не получит большинство, поэтому партиям будет необходимо объединяться в коалиции.

Досрочные выборы в стране пройдут 30 сентября.

С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк советских истребителей МиГ-29, а также подарила систему ПВО С-300.

При этом недавний опрос показал, что более половины словацких респондентов считают, что ответственность за украинский кризис несут Запад или Украина. Агентство Associated Press назвало лидера Smer, бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который проводит предвыборную кампанию «с четким пророссийским и антиамериканским посылом», фаворитом гонки за пост премьера.

Фицо пообещал, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы, если Smer станет частью правительства.