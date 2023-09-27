Обозреватель CNN: усталость от Киева неумолимо распространяется на Западе
Обозреватель CNN Дэвид Андельман выразил мнение, что усталость от Украины на Западе распространяется медленно, но неумолимо. По его словам, огромный запас доброй воли, накопленный демократическими силами в отношении Киева и Владимира Зеленского, иссякает.
Андельман отметил, что это происходит на фоне медленного темпа контрнаступления, быстрорастущих потребностей в вооружениях и опасений втянуть НАТО в расширенный конфликт.
«Усталость от Украины распространяется медленно, но неумолимо, считает автор.
Ранее эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис выразил мнение, что США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с нулевыми шансами Киева на победу.
Как сообщала газета The Wall Street Journal, западные страны не уделили достаточно внимания обучению солдат ВС Украины эксплуатации боевой техники Запада.