Пхеньян решил выслать американского солдата, проникшего в КНДР

Власти КНДР приняли решение выслать американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который летом незаконно проник на территорию народной республики. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания.