Американист объяснил судебное преследование Трампа в США
Американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение суда Нью-Йорка признать экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве, а также высказался о причинах судебного преследования политика у него на родине.
Во вторник, 26 сентября, суд в Нью-Йорке признал Трампа и и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве, передавал Reuters. При этом судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиши Джеймс, обвиняющей экс-президента в незаконном увеличении его активов и собственного капитала. Судья Энгорон в рамках этого решения аннулировал бизнес-сертификаты Трампа и других ответчиков по иску в Верховном суде Манхэттена, сообщает издание.
Это общая стратегия, смысл которой состоит в том, чтобы Трамп не проводил всю предвыборную кампанию на митингах и в разъездах по стране, а просиживал судах. В настоящее время основное разбирательство связано с федеральным преследованием. А когда на первое место выходят федеральные власти, то местные власти уходят на второй план. И если Трамп каким-то образом выкрутится на федеральном уровне, допустим, будет оправдательный приговор, то на первый план выдвинется местное законодательство - иски, возбужденные уже на уровне штатов. И задача [противников экс-президента США] заключается в том, чтобы сделать процесс хождения Трампа по судам перманентным.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
До вчерашнего дня, когда суд признал Трампа виновным в мошенничестве, любого рода новые преследования Трампа уголовного или административного плана работали только на повышение рейтинга политика, отметил американист.
"Считается, что все обвинения носят политический характер и не имеют большого значения с точки зрения правового содержания. За всем этим стоит только лишь политика. Если, например, Трамп завтра откажется выдвигать свою кандидатуру [на пост главы государства], то все эти преследования очень быстро сойдут на нет, учитывая тот факт, что Трамп - бывший президент, а не простой гражданин США", — сказал Васильев.
По словам специалиста, из-за судебного преследования Трампа многие начали смотреть на него, "как на библейского героя".
"Некоторые даже проводят параллели между Трампом и древними пророками, например, сравнивают его с Иисусом Христом или Иоанном Крестителем. И вот этот религиозный фактор, который нам не всегда виден, тоже имеет сегодня в Америке определенное значение", — отметил эксперт.
Васильев подчеркнул, что в настоящее время в США растут опасения касательно того, что Трамп действительно способен выиграть в честной политической борьбе у Джо Байдена или другого кандидата в президенты США от Демократической партии.
"Это показывают опросы общественного мнения, проводящиеся в США. Поэтому и предпринимаются попытки остановить Трампа любой ценой", — заключил собеседник Рамблера.
Ранее обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш высказал мнение, что Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента Соединенных Штатов уменьшит масштаб санкций против России и замедлит поставки вооружения Украине.