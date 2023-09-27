Американист объяснил судебное преследование Трампа в США

Это общая стратегия, смысл которой состоит в том, чтобы Трамп не проводил всю предвыборную кампанию на митингах и в разъездах по стране, а просиживал судах. В настоящее время основное разбирательство связано с федеральным преследованием. А когда на первое место выходят федеральные власти, то местные власти уходят на второй план. И если Трамп каким-то образом выкрутится на федеральном уровне, допустим, будет оправдательный приговор, то на первый план выдвинется местное законодательство - иски, возбужденные уже на уровне штатов. И задача [противников экс-президента США] заключается в том, чтобы сделать процесс хождения Трампа по судам перманентным.

Владимир Васильев Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН