Бывший спикер Сил территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) трансгендер Сара Эштон-Чирилло поговорила с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В своем сообществе во «ВКонтакте» они рассказали, что представились ей экс-президентом Петром Порошенко.

В беседе Эштон-Чирилло заявила, что иностранные наемники, прибывающие на Украину, придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики. Среди них существуют и нацистские группировки, о которых экс-спикер подготовила доклад. Она также призналась, что сейчас у бойцов ВСУ наблюдаются проблемы с морально-психологическим состоянием.

В разговоре Сара также заявила, что решение о ее увольнении приняли на самом высоком уровне, в США. Минобороны Украины, вероятно, решило заставить ее замолчать, чтобы продолжать получать помощь от Вашингтона. При этом Киев дает своим западным партнерам нереалистичные обещания, которым уже не доверяют, добавила экс-спикер.

Напомним, что недавно Эштон-Чирилло уволили с должности спикера СТО ВСУ. Незадолго до этого она выступила с обращением, в котором призвала убивать российских журналистов.