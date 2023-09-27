Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет поддерживать Украину ни по каким международным вопросам до тех пор, пока Киев не обеспечит права закарпатских венгров. По версии американского журнала Foreign Policy, таким образом Венгрия становится препятствием на пути Украины в ЕС.

Обозреватель журнала Александра Шарп отметила, что заявление Орбана прозвучало незадолго до начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

В Европарламенте ранее заявили, что страны ЕС могут начать официальные переговоры с Украиной относительно членства уже в декабре 2023 года. Без согласия всех стран запустить этот процесс не удастся, подчеркнула Шарп.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус ранее заявил, что Варшава может заблокировать членство Украины в ЕС. Журналисты задали министру вопрос, будет ли выгодно польским фермерам возможное вступление Украины в блок. Телус подчеркнул, что позиция Польши заключается в «выстраивании возможности вступления Украины в Евросоюз».