Эксперт объяснил, как меняется рейтинг Трампа на фоне судов

Рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, что накануне суд признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. При этом судья отказался отклонить иск генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая выдвинула экс-президенту обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

«Я думаю, что это не очень серьезно. Речь идет про гражданский иск. То есть, даже если Трампа в итоге признают виновным, ему грозит максимум штраф, не самый большой для Трампа, может быть 1–2 млн долларов», — заявил Дудаков.

Он добавил, что пока это лишь решение судьи, а после дело передадут на слушания перед жюри присяжных. Они начнутся в октябре.

Дудаков также напомнил, что в отношении Трампа возбуждено четыре серьезных уголовных дела, по которым политику грозит до 700 лет тюремного заключения. По ним пока решений нет, а слушания будут идти преимущественно весной и летом 2024 года, в разгар президентской гонки. При этом сами разбирательства положительно влияют на рейтинги Трампа — многие ему сочувствуют и считают жертвой политических гонений.

«Например, в последнем опросе Трамп уже на 10% обходит Байдена — 52% на 42%. Поэтому говорить то, что эти уголовные дела подрывают позиции Трампа, пока что не приходится», — подчеркнул эксперт.