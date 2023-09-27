Запасы воды в Стамбуле упали почти до 23%

Общий объем запасов воды в водохранилищах Стамбула упали до 22,99%, что является самым низким показателем с 2014 года. Такие данные отражены в графике на сайте Стамбульского управления водоснабжения и канализации.

Количество осадков, полученных водохранилищами с начала года до 27 сентября, составляет менее 400 мм на кв. м. И даже в предыдущие засушливые года эта цифра была выше. Общие запасы в водохранилищах мегаполиса составляют на данный момент 199 млн куб. м воды при норме в 868,7 млн куб. м. С начала сентября запасы уменьшились примерно на 50 млн куб. м.

Как пишет газета Yeni Safak, эксперты отмечают, что в среднем количество доступной воды снизилось до 4 куб. м из расчета на одного жителя Стамбула. Проблема еще и в том, что за последние годы власти не смогли обнаружить или создать новые источники воды для города. Есть риск, что в скором времени жители Стамбула столкнутся с проблемой получения грязной воды из кранов в своих домах. Это связано со снижением уровня водохранилищ и невозможностью забора на очистные сооружения воды без взвеси и с низким уровнем загрязнений.

Более интенсивная очистка воды также является рискованной в связи с необходимостью использовать большее количество хлора и других химических веществ.