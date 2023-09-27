Обзор иноСМИ: отличия России от Украины и призрак «холодной войны»

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Такер Карлсон рассказал об отличии России от Украины

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Американский журналист Такер Карлсон задался вопросом, какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия. Он отметил, что на Украине арестовывают священников за «неправильные мнения» и закрывают церкви. Карлсон подчеркнул, что христиане в США «должны быть в ужасе» от того, как обращаются с христианами на Украине.

«Конфликт между Россией и Украиной очень сложный. Я не думаю, что есть простой ответ на вопрос о нем. Я не думаю, что там есть «хороший парень» и «плохой парень». <…> Я не одобряю Россию, я не живу там и никогда там не был. Но нужно задаться вопросом, как обращаются с христианами в этих странах. <…> Легче быть христианином в России или на Украине? <…> Одна из этих стран недавно арестовала кучу христианских священников и закрыла церкви, задействовав полицию и армию. И это была не Россия», - подчеркнул Карлсон.

«Европейские страны истощены украинским кризисом»

Новый раунд военной помощи США Украине не внесет особых изменений в ситуацию на поле боя, при этом российско-украинский конфликт уже истощил оборонный потенциал и возможности многих европейских стран, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты. Ранее было объявлено, что США предоставят Украине дополнительные 325 миллионов долларов военной помощи.

В пакет входят средства ПВО, кассетные боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование. Президент США Джо Байден объявил, что на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину. Однако поле боя показало, что ни 155-миллиметровые пушки, ни противотанковые средства не принесли никаких изменений в ситуацию для украинской армии, подчеркнули эксперты.

«На Западе испугались российской ловушки»

Последние новости демонстрируют, что на Западе меняются взгляды на Украину и ее конфликт с Россией, пишет обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин. Это проявилось, в частности, в недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, точнее, в состоянии апатии, с которым его встретили американские политики. По мнению Амина, американцы словно говорили:

«Мальчик, на которого мы полагались, потерпел неудачу».

Вашингтон и его политики «полны гнева, скуки и даже усталости» из-за слишком долгого противостояния. Западные партнеры опасаются, что «затяжной конфликт» - это российская ловушка, цель которой заключается в истощении Запада на двух уровнях - военном (так как склады Европы уже пусты после поставок Киеву) и экономическом (чтобы у западных стран не осталось возможностей для развития и инвестиций).

«На Украине боятся призрака холодной войны»

Испанская газета El País рассказала, что в политических дебатах о будущем Украины появился «призрак холодной войны»: речь идет о страхе, что страна расколется на две части, как это произошло с Корейским полуостровом. Стагнация на фронте заставляет все больше и больше политиков и экспертов отмечать возможность прекращения конфликта по корейскому сценарию, подчеркивает издание.

Украина опасается, что истощение ее сил и международное давление могут привести к прекращению боевых действий «с территориальным разрывом». Именно в 2023 году корейский сценарий для Украины приобрел реальные очертания, считает El País. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов ранее прямо заявил, что «Киеву предлагают корейский вариант».

«Посмотрите на карту»: британцы об угрозах украинцев захватить Крым

Британская газета Daily Express сообщила со ссылкой на бывшего советника украинского парламента Николая Волковского, что Украина попытается захватить Крым. Волковский заявил, что получил эту информацию «во время личного разговора с бывшим командующим силами НАТО в Европе».

Один из читателей Daily Express отметил, что раз Украина «чувствует себя настолько хорошо, то ей больше не нужно обворовывать британских налогоплательщиков».

«Как будто российские войска остановятся после слов «источников в НАТО», - написал комментатор под ником Kurkku.