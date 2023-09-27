Лидер канадской оппозиции прокомментировал скандал с ветераном СС

Скандал с чествованием в палате общин Канады ветерана СС Ярослава Хунки подорвал репутацию страны. Об этом заявил лидер оппозиции от Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, передает телеканал CBC .

«Где премьер-министр [ Джастин Трюдо ]? Почему он скрывается? Репутация нашей страны подорвана. Выйдет ли он и извинится за беспорядок, которому он поспособствовал?» — прокомментировал ситуацию политик.

Он добавил, что произошедшее стало дипломатическим конфузом Оттавы. По его мнению, теперь люди «в кофейнях, спортивных залах, на предприятиях и в конференц-залах по всему миру» обсуждают и читают о произошедшем в Канаде.