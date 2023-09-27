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Исход армян: Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

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Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха у центра гуманитарной помощи 
© Александр Патрин/ТАСС
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Автомобили с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха 
© Александр Патрин/ТАСС
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Сотрудники Армянского общества Красного Креста помогают беженцам 
© Александр Патрин/ТАСС
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Автомобиль с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха 
© Александр Патрин/ТАСС

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Автомобили жителей Нагорного Карабаха на въезде в Корнидзор 
© Александр Патрин/ТАСС
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Жители Нагорного Карабаха во время отправки в пункты временного размещения 
© Александр Патрин/ТАСС
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Автомобиль с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха 
© Александр Патрин/ТАСС
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Автомобили жителей Нагорного Карабаха в Лачинском коридоре 
© Александр Патрин/ТАСС
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Автомобиль с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха 
© Александр Патрин/ТАСС

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Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха у центра гуманитарной помощи 
© Александр Патрин/ТАСС
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Село Корнидзор. Коровы у центра гуманитарной помощи 
© Александр Патрин/ТАСС
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Прибытие вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха 
© Александр Патрин/ТАСС

    Из Нагорного Карабаха продолжается эвакуация мирного населения, которую в СМИ уже назвали исходом. По данным правительства Армении, в страну въехали более 28 тысяч жителей бывшей непризнанной республики, сообщает «Интерфакс». Всего, по официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч армян.

    На сегодняшний день в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Власти Армении пообещали обеспечить жильем всех граждан, которым не имеют места, где можно было бы остановиться.

    Российские миротворцы также продолжают оказывать поддержку мирным жителям Нагорного Карабаха. После взрыва резервуара с топливом 58 человек с ожогами различной степени тяжести эвакуировали рейсами санитарной авиации ВКС России, сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

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