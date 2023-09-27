Исход армян: Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Из Нагорного Карабаха продолжается эвакуация мирного населения, которую в СМИ уже назвали исходом. По данным правительства Армении, в страну въехали более 28 тысяч жителей бывшей непризнанной республики, сообщает «Интерфакс». Всего, по официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч армян.
На сегодняшний день в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Власти Армении пообещали обеспечить жильем всех граждан, которым не имеют места, где можно было бы остановиться.
Российские миротворцы также продолжают оказывать поддержку мирным жителям Нагорного Карабаха. После взрыва резервуара с топливом 58 человек с ожогами различной степени тяжести эвакуировали рейсами санитарной авиации ВКС России, сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.