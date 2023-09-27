Исход армян: Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Из Нагорного Карабаха продолжается эвакуация мирного населения, которую в СМИ уже назвали исходом. По данным правительства Армении, в страну въехали более 28 тысяч жителей бывшей непризнанной республики, сообщает «Интерфакс». Всего, по официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тысяч армян.

На сегодняшний день в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Власти Армении пообещали обеспечить жильем всех граждан, которым не имеют места, где можно было бы остановиться.