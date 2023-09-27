В канадский парламент пригласили 98-летнего украинского иммигранта Ярослава Гуньку; спикер палаты общин Энтони Рота назвал его героем и «канадско-украинским ветераном Второй мировой войны, который сражался против русских за независимость Украины». Рота не упомянул, что Гунька служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» и теперь в стране снова обсуждают попытки обелить историю нацистов, пишут западные СМИ.

Приглашение Гуньки в парламент вызвало волну критики со стороны еврейских организаций, правозащитных групп и политиков по всему миру. В Центре друзей Симона Визенталя подчеркнули, что дивизия Гуньки причастна к жестоким убийствам евреев и людей других национальностей, но, несмотря на это, «парламентарии в Палате общин аплодировали ему стоя».

В итоге Рот подал в отставку. «Рамблер» собрал реакции зарубежных СМИ на ситуацию в Канаде.

The Guardian отмечает, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала ситуацию «глубоко неприемлемой» и «позорной». Лидер консерваторов Пьер Пуальевр раскритиковал премьер-министра Джастина Трюдо, заявив, что премьер «опозорил Канаду», так как правительство не смогло провести «надлежащую проверку и предотвратить чествование нацистов».

В канцелярии премьер-министра заявили, что предварительного уведомления об участии Гуньки в заседании парламента не было, поскольку он был гостем спикера, а список таких гостей не разглашается. Трюдо назвал этот момент «глубоко позорным для парламента Канады и, как следствие, для всех канадцев».

The Guardian подчеркивает, что решение позволить примерно 600 членам нацистской дивизии жить в Канаде после Второй мировой войны долгое время было источником разногласий в стране и стало предметом расследования правительственной комиссии в 1980-х годах. Критики решения подчеркивали, что Канада стала убежищем для военных преступников.

Газета отмечает, что бойцов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских жителей, при этом Нюрнбергский трибунал признал виновными в военных преступлениях Ваффен-СС, но не дивизию «Галичина».

Newsweek отмечает, что этот инцидент подкрепил заявления Кремля о том, что боевые действия на Украине направлены на демилитаризацию и денацификацию. Российские власти неоднократно называли нынешнее руководство Украины неонацистским, подчеркивает издание.

Польские власти пообещали проверить, не числится ли Гунька в списках военных преступников. Если информация подтвердится, Польша запросит его экстрадицию из Канады. Объявленные Польшей намерения «выглядят уместным и последовательным ответом со стороны тех стран, которые на протяжении многих десятилетий одинаково относились к нацистским зверствам», пишет Toronto Sun.