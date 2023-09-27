Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 азербайджанских военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе. Как уточняется, еще 512 военных ранены, передает ТАСС.

Ведомство также указало на то, что 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 — МВД республики.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Во второй половине дня 20 сентября появилась информация о том, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.