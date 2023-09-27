Названо число погибших азербайджанских военнослужащих в Карабахе
Минздрав Азербайджана сообщил о гибели 192 азербайджанских военнослужащих в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе. Как уточняется, еще 512 военных ранены, передает ТАСС.
Ведомство также указало на то, что 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 — МВД республики.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Во второй половине дня 20 сентября появилась информация о том, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.
Накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе (НКР). Он уточнил, что госсекретарь несколько раз беседовал в сентябре с Алиевым.