Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал выдумкой распространенную СМИ информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга страны.

"На Украине нет уголовного дела против Залужного, он не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого. Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы", - цитирует Лещенко Пятый канал.

21 сентября украинская служба Би-би-си сообщала, что в рамках следствия, которое идет уже 1,5 года, следователи беседовали с Залужным. И хотя у него процессуального статуса по делу пока нет, Би-би-си не исключает, что главком может его получить. По информации СМИ, в узких политических кругах это дело уже называют "делом Залужного". На запрос издания об участии Залужного в следственных действиях Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований Украины отвечать отказались.

По информации СМИ, в рамках следствия проводятся допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей. В частности, следователи допросили замначальника Генштаба ВСУ Сергея Наева, экс-командующих группировкой войск "Юг" Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, руководителя украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту, которого чуть позже нашли мертвым в Киеве.