Додон: русофобия в Молдавии не имеет ничего общего с европейскими ценностями

"В отличие от граждан страны, которых правящая партия обманула, пообещав хорошую жизнь, ее лидеры неплохо устроились, о чем свидетельствуют то и дело вспыхивающие коррупционные скандалы. Многие уже подготовили себе теплые места за рубежом. Граждан страны проводимая ими политика втягивания нейтральной Молдовы в конфликт на территории соседней страны ведет к трагедии. Последствия которой неизмеримо больше, чем те, которые нам пришлось пережить за два года их правления. И я советую людям крепко об этом подумать, прежде чем отправиться на избирательные участки в ноябре", - отметил Додон.