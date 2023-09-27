В Германии подняли вопрос о приостановке членства Польши в ЕС

Член Европарламента от Германии Гуннар Бек призвал Еврокомиссию высказаться о ее отношении к польскому визовому скандалу и поинтересовался, рассматривается ли в этой связи возможность приостановки членства Польши в ЕС. Об этом со ссылкой на его письмо пишет «Лента.ру».

В сентябре в Польше разразился скандал из-за действий высокопоставленных дипломатов, допустивших грубые ошибки в миграционной сфере. Центральное антикоррупционное бюро считает, что велась продажа виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. При этом особым спросом пользовались многократные визы в Шенгенскую зону.

В своем письме в адрес Еврокомиссии Гуннар Бек отметил, что, по данным польских СМИ, «через польские консульства по всему миру, особенно в Африке и Азии, было продано около 250 000 виз по тысяче евро каждая».

«Петр Вавжик был уволен с поста заместителя министра иностранных дел Польши после того, как о скандале стало известно, а еще семеро, включая его помощника, были обвинены во взяточничестве. ЕС имеет право преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности, которая способствует незаконному пересечению его внешних границ», - говорится в документе.

Европарламентарий поинтересовался, не считает ли Еврокомиссия, что «мошенническую» выдачу виз официальными властями Польши можно приравнять к гибридной атаке и будет ли инициировано разбирательство в рамках статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая посвящена процедуре исключения страны из объединения.

«Если нет, то почему проводится различие между гибридными атаками стран, не входящих в ЕС, и гибридными атаками государств-членов?» - заявил член Европарламента от Германии.