19FortyFive: Соединенные Штаты ни за что не прекратят конфликт с РФ
Вашингтон не собирается заканчивать украинский конфликт. При этом он совершенно не считается с нулевыми шансами Киева на победу, заявил обозреватель 19FortyFive Дэниэл Дэвис.
По его словам, у руководства США нет стратегии для того, чтобы завершить противостояние, передает РИА Новости.
"Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем", - отметил аналитик.
Он добавил, что победа Вооруженных сил Украины на поле боя невозможна, поэтому продолжать оказывать им поддержку "столько, сколько потребуется" абсолютно бессмысленно.
Ранее обозреватель телеканала Al Arabiya Эмиль Амин заявил, что Россия не может потерпеть поражение в украинском конфликте. По его мнению, вариантов окончания кризиса не так уж и много, однако поражение войск РФ представляется совершенно невозможным.