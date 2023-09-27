СМИ: Соединенные Штаты ни за что не прекратят конфликт с РФ

Вашингтон не собирается заканчивать украинский конфликт. При этом он совершенно не считается с нулевыми шансами Киева на победу, заявил обозреватель 19FortyFive Дэниэл Дэвис.

По его словам, у руководства США нет стратегии для того, чтобы завершить противостояние, передает РИА Новости.

"Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем", - отметил аналитик.

Он добавил, что победа Вооруженных сил Украины на поле боя невозможна, поэтому продолжать оказывать им поддержку "столько, сколько потребуется" абсолютно бессмысленно.