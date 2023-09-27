Журналисты немецких изданий Die Zeit, ARD и Sudeutsche Zeitung провели совместное расследование и выяснили, что с оплатой аренды яхты из дела «Северных потоков» связан украинский бизнесмен. СМИ напомнили, что яхта - «самая горячая зацепка» для немецких следователей, так на ее борту обнаружили следы взрывчатки.

Год назад, в сентябре 2022 года, несколько мужчин и женщина отплыли из немецкого Ростока на яхте «Андромеда». Следовали считают, что яхта перевозила взрывчатку и водолазов, которые затем устроили диверсию.

Очевидец, немецкий моряк, рассказал журналистам, что видел на борту «Андромеды» пятерых мужчин и одну женщину.

«Джентльмены с короткими волосами, я бы сказал, в стиле милитари», - так охарактеризовал он мужчин.

Женщина была миниатюрной брюнеткой.

Журналисты выяснили, кого подозревают немецкие следователи, и побывали в разных местах Германии, Дании, Швеции, Нидерландов, Польши и Украины, чтобы выяснить детали.

Плата за арендованную яхту играет центральную роль в расследовании. За «Андромеду» заплатили через польскую подставную компанию Feeria Lwowa, базирующуюся в Варшаве и практически не ведущую никакой коммерческой деятельности. Эта компания выдает себя за турагентство, а стоит за ней украинский бизнесмен Рустем А. Когда журналисты выследили украинца в Киеве и спросили его о его возможной роли в атаках на «Северный поток», Рустем А. отказался от комментариев.

«Я не хочу с вами разговаривать», - заявил он.

Также немецкие следователи полагают, что письмо в немецкую компанию по прокату яхт было отправлено с аккаунта Gmail украинца. Этот человек, Максим Б., работает в компании, которая «получает заказы от украинского государства». Он занимается организацией морских перевозок. В телефонном разговоре с журналистами он отверг обвинения, заявив, что не арендовал «Андромеду».

Однако немецкие следователи считают, что для аренды яхты Максим Б. отправил по электронной почте копии двух поддельных паспортов - румынского и болгарского. На фотографии в румынском паспорте, выданном на имя «Штефан Марку», изображен украинец Валерий К.

Журналисты поговорили с братом и бабушкой Валерия К. в Днепре. Бабушка рассказала, что он сейчас находится на фронте и редко говорит с ней по телефону. Издания выяснили, что Валерий К. отрицает свою причастность к нападениям, а органы безопасности Германии не исключают, что его личность была украдена.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.