В финский парламент передадут петицию о закрытии консульства РФ на Аландах

Как указано на сайте гражданских инициатив республики, петицию по состоянию на 08:00 по местному времени подписали 50 150 человек, что позволяет направить ее на рассмотрение в финский законодательный орган. Необходимое количество подписей было набрано менее чем за полгода.

Консульство в Мариехамне, административном центре автономной области Аландские острова, появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 годов, в том числе для контроля за демилитаризацией региона. Как заявил бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери в интервью газете "Хюфвустадсбладет", это диппредставительство является "историческим рудиментом" и должно быть закрыто. Его поддерживает член парламента Пяйви Рясянен, занимавшая ранее пост министра внутренних дел, которая тоже считает, что присутствие российских дипломатов на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе.