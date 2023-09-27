Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах

Члены канадского парламента согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах, сообщил телеканал CTV.

С соответствующим предложением во время заседания парламента выступил лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше, а поддержали его представители всех партий, сообщает ТАСС.

Также депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция».

Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Позже Рота принес извинения за случившееся. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку.