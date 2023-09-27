В Ираке число погибших и пострадавших при пожаре достигло 450

Число погибших и пострадавших в результате пожара в иракской провинции Найнава (север страны) возросло до 450. Об этом сообщило Иракское общество Красного Полумесяца на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450. Трагедия произошла в городе Эль-Хамдания [также известен как Бахдида], расположенного к востоку от [административного центра провинции] Мосула", - говорится в сообщении организации. Точных данных о жертвах пожара и пострадавших в результате инцидента спасатели не привели.

Ранее телеканал Al Arabiya проинформировал, что число погибших в результате пожара выросло до 120, еще 200 человек пострадали. По информации служб гражданской обороны, пожар, вероятно, возник из-за использования фейерверков во время свадьбы. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности. Минздрав Ирака пока не обновил информацию о погибших и раненых: согласно последним официальным данным, в результате трагедии 100 человек погибли, еще 150 пострадали.