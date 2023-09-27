В Польше выясняют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде

Институт национальной памяти Польши (ИПН) проверяет бывшего бойца 14-й дивизии СС «Галиция» (также известна как «1-я украинская дивизия») эсэсовца Ярослава Хунку в участии в геноциде поляков на Волыни и в Галичине, сообщает РИА Новости.

«Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой», — заявил пресс-секретарь ИПН Рафал Лешкевич.

Массовое убийство мирного населения в Гуте Пянецкой — один из наиболее известных случаев зверств, совершенных украинскими коллаборационистами: из более чем тысячи человек, проживавших в селе, в живых остались только 50 человек. Почти половина населения была сожжена заживо, подобно массовой казни в белорусской Хатыни, а само село — также уничтожено. В этой акции принимала участие 14-я дивизия СС «Галиция», в рядах которой служил Ярослав Хунка.