$96.24+0.09101.99-0.26

Норвежские сейсмологи зафиксировали четыре взрыва на "Северных потоках"

Четыре взрыва произошли на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, хотя ранее считалось, что их было всего два. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на норвежских сейсмологов.

В Норвегии уточнили данные о взрывах на «Северных потоках»
© globallookpress.com

Согласно данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв был зафиксирован 26 сентября прошлого года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, третий - через семь секунд после второго взрыва, а четвертый - еще через девять секунд.

Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»

Отмечается, что второй и третий взрывы произошли в 220 м друг от друга, в то время как четвертый - в нескольких километрах к юго-западу от второго.

Таким образом, как указало издание, один взрыв был выявлен к юго-востоку от датского острова Борнхольм, а три остальных - к северо-востоку от него. При этом, как считают специалисты Norsar, в действительности взрывов могло быть даже больше. The Guardian подчеркнула, что итоги расследований диверсии, которые ведутся властями Дании, Швеции и ФРГ, планируют опубликовать совместно с Norsar. Ведомства упомянутых стран отказались давать комментарии по этой теме.