В Норвегии уточнили данные о взрывах на «Северных потоках»

Четыре взрыва произошли на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, хотя ранее считалось, что их было всего два. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на норвежских сейсмологов.

Согласно данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв был зафиксирован 26 сентября прошлого года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, третий - через семь секунд после второго взрыва, а четвертый - еще через девять секунд.

Отмечается, что второй и третий взрывы произошли в 220 м друг от друга, в то время как четвертый - в нескольких километрах к юго-западу от второго.