В парламенте Финляндии рассмотрят закрытие консульства России на Аландах

Гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах в составе Финляндии поступит в финский парламент. Об этом сообщается на сайте гражданских инициатив Финляндии.

«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность», — указано в описании.

Инициатива набрала необходимые 50 тысяч подписей граждан. Ранее стало известно, что в РФ с 1 октября будет работать только одно диппредставительство Финляндии — посольство в Москве.