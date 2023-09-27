Пока вы спали: призыв Японии к РФ и требование посла России к властям Канады

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Япония призвала Россию опираться на научные данные в вопросе воды с "Фукусимы-1"

Правительство Японии призывает Россию опираться на научно обоснованные данные в вопросе сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обращает внимание на выводы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, комментируя заявление Россельхознадзора о возможности присоединения РФ к ограничениям на поставки морепродуктов из Японии, сообщает ТАСС.

Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении забастовки

Гильдия сценаристов Соединенных Штатов объявила, что в результате достижения предварительного соглашения со студиями Голливуда завершает с 27 сентября продолжавшуюся около пяти месяцев забастовку, сообщает ТАСС.

Таким образом, гильдия достигла предварительного соглашения с американским Альянсом продюсеров кино и телевидения. Пока не раскрываются детали достигнутого соглашения.

Забастовка началась 2 мая. 14 июля к ней присоединилась Американская федерация актеров телевидения и кино, которая пока не достигла соглашения со студиями.

ВС России поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Российская авиация и артиллерия уничтожила пункты временной дислокации украинской армии на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС.

Это произошло в районах Полтавки, Зеленого Поля, Макаровки, Старомайорского, Золотой Нивы, а также Константиновки.

Кроме того, группировка «Восток» пресекла на южнодонецком направлении деятельность трех разведывательных групп противника и сорвала попытку ротации подразделений.

Посол РФ в Оттаве потребовал извинений от властей Канады перед русскими за овации нацисту

Власти Канады должны принести извинения русским и русской общине Канады за чествование с овациями в парламенте страны 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посол России в Оттаве Олега Степанова.

По его словам, попытки игнорировать, исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами, в том числе дивизией «Галичина», геноцид русского народа неприемлемы.

Как напомнил дипломат, военнослужащие дивизии, в рядах которой состоял Хунка, — «военные преступники, повинные в массовых убийствах русских". "Это известный и доказанный факт».

В Госдуму вносят проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы России проект закона об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Как считают авторы инициативы, это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.