Белый дом: Байден на встрече со спонсорами заявил, что хочет залезть на дерево

Президент США Джозеф Байден на встрече со спонсорами своей предвыборной кампании изъявил желание взобраться на дерево. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

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Глава государства в пригороде Сан-Франциско выступал на мероприятии по сбору средств. Встреча проходила в полузакрытом режиме, и на ней присутствовал только президентский пул. Туда был допущен только узкий круг журналистов. Свою речь Байден произносил во внутреннем дворике резиденции.

— Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой, — цитирует одного из немногочисленных журналистов РИА Новости.

Позже он уточнил, что не до конца ясно, шутил ли президент США.

Другая забавная ситуация произошла на аналогичной встрече со спонсорами кампании Байдена 22 сентября. Глава США дважды за очень короткий промежуток времени рассказал одну и ту же историю.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила странное поведение своего руководителя. Она уточнила, что президент США общался «со страстью», потому что для него это был «невероятно эмоциональный» момент.

На счету президента Байдена накопилось много комических и странных ситуаций, которыми он продолжает удивлять мировое сообщество. Например, он запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме, нарушив их порядок. При этом политик стал активно перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки.