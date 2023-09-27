Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина
Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон.
Об этом он заявил в соцсети X.
При этом он назвал «справедливым» вопрос о том, какая из двух стран более гостеприимна для христиан.
«Почему никому не разрешено об этом спрашивать», — написал журналист.
По его словам, одна из этих стран арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии.
«И это была не Россия», — заявил Карлсон.
Ранее Киев установил цены для доступа к святым мощам в Киево-Печерской лавре.
Также сообщалось, что раскольники ПЦУ в Киевской области захватили Михайловский храм УПЦ.