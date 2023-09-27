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Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина

Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина
© РИА Новости

Об этом он заявил в соцсети X.

При этом он назвал «справедливым» вопрос о том, какая из двух стран более гостеприимна для христиан.

«Почему никому не разрешено об этом спрашивать», — написал журналист.

По его словам, одна из этих стран арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии.

«И это была не Россия», — заявил Карлсон.

Ранее Киев установил цены для доступа к святым мощам в Киево-Печерской лавре.

Также сообщалось, что раскольники ПЦУ в Киевской области захватили Михайловский храм УПЦ.