Раиси надеется на рост сотрудничества Туркмении и Ирана в разных сферах

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости страны. Об этом пишет газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

«Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня Независимости», - говорится в заявлении, его цитирует РИА Новости.

Путин отметил, что общеизвестны успехи Туркменистана в экономической и социальной сферах. Также, по мнению российского президента, проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета способствует упрочению безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Он подчеркнул, что Россия придает большое значение стратегическому партнерству с Туркменистаном. Помимо этого, Владимир Путин выразил надежду на то, что страны смогут и дальше развивать двустороннее сотрудничество. В завершение своего поздравления российский президент пожелал Сердару Бердымухамедову здоровья и успехов, в народу Туркменистана - счастья и процветания.