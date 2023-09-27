В Китае раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ к зиме

По его данным, эти самолеты становится первым в мире истребителями-бомбардировщиками, способными выпускать стратегические боеприпасы. Как заявил военный обозреватель Шао Юнлин, «комбинация» из Су-34 и крылатых ракет расширяет возможности Москвы по нанесению ударов на дальние дистанции и позволяет более точно поражать цели.