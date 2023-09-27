В Китае раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ к зиме
Бомбардировщики Су-34 России с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину предстоящей зимой, сообщает Национальное радио Китая (CNR).
По его данным, эти самолеты становится первым в мире истребителями-бомбардировщиками, способными выпускать стратегические боеприпасы. Как заявил военный обозреватель Шао Юнлин, «комбинация» из Су-34 и крылатых ракет расширяет возможности Москвы по нанесению ударов на дальние дистанции и позволяет более точно поражать цели.
Предпринятые Россией шаги нацелены на усиление нажима на противоракетную систему противника. Москва может увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины осенью и зимой, что усугубит положение Киева.
Ранее стало известно, что Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Их уже применили в зоне проведения специальной военной операции.