Поддержку Украины необходимо прекратить, сообщил в соцсети X глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он отреагировал на чествование украинского эсэсовца в Канаде. По словам политика, Владимир Зеленский и глава правительства Канады Джастин Трюдо пытаются сделать вид, что не знали о том, что чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС.

«Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!» — написал парламентарий.