Во Франции оказались недовольны выходкой Зеленского
Поддержку Украины необходимо прекратить, сообщил в соцсети X глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на чествование украинского эсэсовца в Канаде. По словам политика, Владимир Зеленский и глава правительства Канады Джастин Трюдо пытаются сделать вид, что не знали о том, что чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС.
«Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее!» — написал парламентарий.
Ранее чествование эсэсовца вызвало возмущение российских властей. РФ направила Канаде ноту протеста, сопроводив ее личными письмами на имя премьера, главы МИД и спикера палаты общин. Произошедшее осудили ООН и израильское антифашистское движение. Кроме того, Польша потребовала от Оттавы извинений.