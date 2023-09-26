Китай призвал к сотрудничеству с Россией в вопросе «Северных потоков»

Китай призывает европейские страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств терактов на «Северных потоках», заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. Об этом пишет РИА «Новости».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022. Специалисты после обследования трубопроводов признали, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Гэн Шуан отметил, что Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к инциденту с взрывом.

На фоне этого, заметил дипломат, Пекин призывает соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Москвой, не отказываться от взаимодействия с ней.

Напомним, что официальные лица КНР неоднократно высказывались о необходимости проведения тщательного расследования терактов на газопроводах, призывали власти Германии, Швеции, Дании сотрудничать с Россией.