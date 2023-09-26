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Китай призвал к сотрудничеству с Россией в вопросе «Северных потоков»

Китай призывает европейские страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств терактов на «Северных потоках», заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. Об этом пишет РИА «Новости».

Китай призвал к сотрудничеству с Россией в вопросе «Северных потоков»
© РИА Новости

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022. Специалисты после обследования трубопроводов признали, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Гэн Шуан отметил, что Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к инциденту с взрывом.

На фоне этого, заметил дипломат, Пекин призывает соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Москвой, не отказываться от взаимодействия с ней.

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Напомним, что официальные лица КНР неоднократно высказывались о необходимости проведения тщательного расследования терактов на газопроводах, призывали власти Германии, Швеции, Дании сотрудничать с Россией.

Так, в понедельник, 25 сентября, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин сообщил, что Китай поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование терактов на трубопроводах.

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