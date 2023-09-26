Свыше 28 тысяч беженцев из Карабаха прибыли в Армению

Более 28 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению . Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Отмечается, что данные свыше 20 тысяч беженцев уже собраны, но потребности более семи тысяч еще идентифицируют. Всем прибывшим в республику людям из Карабаха, не имеющим места, в котором можно было бы остановиться, власти Армении предоставляют жилье.