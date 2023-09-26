Свыше 28 тысяч беженцев из Карабаха прибыли в Армению
Более 28 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
«По состоянию на 20:00 часов, 26 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 28 120 вынужденных переселенцев», — говорится в тексте.
Отмечается, что данные свыше 20 тысяч беженцев уже собраны, но потребности более семи тысяч еще идентифицируют. Всем прибывшим в республику людям из Карабаха, не имеющим места, в котором можно было бы остановиться, власти Армении предоставляют жилье.
Ранее сообщалось о взрыве цистерны в хранилище на дороге Степанакерт — Аскеран, где выдавали бензин жителям Карабаха, планирующим уезжать в Армению. На данный момент известно о 125 погибших в результате инцидента.
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