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Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве - Reuters.

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве
© РИА Новости

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