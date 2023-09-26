Евросоюз назвал крупнейший источник «российской дезинформации»

Вице-президент Еврокомиссии Вера Журова заявила, что популярная соцсеть «X» (бывший Twitter) , принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, является крупнейшим каналом распространения российской дезинформации. Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, Еврокомиссия находится в постоянном контакте с руководством компаний - владельцев социальных сетей, следит за их политикой, наблюдает за контентом.

Согласно отчетам, представляемым в ЕК, платформы предпринимают все необходимые меры для борьбы с российским влиянием.

Вместе с тем, анализ публикаций показал, что в X содержится большое количество постов, содержащих ложную или пропагандистскую информацию, заметила Журова.

В частности, отметила чиновница, приток российской дезинформации особенно велик в Словакии, где в субботу, 30 сентября, состоятся выборы.

По ее мнению, республика была выбрана потому, что в ней есть благодатная почва для успеха российских прокремлевских нарративов.