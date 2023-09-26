В Молдавии заявили о кибератаках на сайты госучреждений

«Власти отразили кибератаки, предпринятые против некоторых государственных учреждений в Республике Молдова на фоне активизации запросов типа DDoS, характеризующихся запуском большого количества запросов, как правило из-за границы, направленных на блокировку некоторых серверов», — рассказал он.

Водэ также добавил, что атакам подверглись сайты Кишиневского международного аэропорта, Национального агентства по регулированию в энергетике и Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. При этом глава пресс-службы подчеркнул, что эти веб-ресурсы не относятся к критической инфраструктуре, которая имеют продвинутую защиты от подобных атак.