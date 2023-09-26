Остин заявил, что позиция США относительно поставок ВСУ ATACMS не изменилась

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему по-прежнему нечего объявить в связи с поставками ВСУ тактических ракет ATACMS и что приоритетной задачей для Вашингтона являются обеспечение Киева системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами.

"Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние 10 раз, когда вы меня об этом спрашивали. Если что-то изменится, и президент решит что-либо объявить, он объявит. Мне объявить нечего", - сказал он на пресс-конференции в Джибути. Ее стенограмму распространил Пентагон.

"Как вы знаете, я провел много времени, обсуждая с союзникам и партнерами предоставление Украине дополнительной военной помощи. Совсем недавно в фокусе нашего внимания были ПВО и артиллерийские боеприпасы и установки. Я обсуждал это и с министром обороны [Украины], и с самим [президентом Украины Владимиром] Зеленским, эти вещи находятся в самом верху списка", - сказал он.